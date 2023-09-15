Кость вышла наружу: житель Подмосковья обратился к врачам только через две недели после перелома ноги

В Ивантеевском филиале Московской областной больницы имени профессора Розанова прооперировали 57-летнего мужчину, который две недели игнорировал перелом ноги и не обращался к врачам. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Выяснилось, что перелом пациент получил из-за неудачного падения на лестнице в подъезде в состоянии алкогольного опьянения. Соседи занесли мужчину домой. Из-за того, что он не обратился за медпомощью, произошла перфорация кожи, а обломок кости вышел наружу на четыре сантиметра. Все это время мужчина находился без повязок и ничем не обрабатывал рану. В итоге образовалась околопереломная гематома.

Пациента госпитализировали в хирургическое отделение. Из-за состояния больного гипсовую фиксацию заменили скелетным вытяжением на шине Белера. Одновременно с этим медики проводили лечение нагноившейся раны и гематомы. После этого мужчину перевели в травматологическое отделение.

Как рассказал заведующий отделением Геннадий Гаврилов, из-за несвоевременного обращения к врачам у пациента произошло укорочение конечности.

«Чтобы это исправить, через полгода-год нужно провести реконструктивную операцию <.>. По всем канонам при наличии воспалительно-гнойного процесса раньше это сделать невозможно. Но пациент не останется без внимания», — подчеркнул врач.

Уточняется, что сейчас мужчина находится на амбулаторном наблюдении.

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