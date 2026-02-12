Причины причины шелушения и стянутости кожи делятся на внешние и внутренние, рассказала в интервью «Ленте.ру» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По словам специалиста, к внешним факторам относятся неправильный уход и климатические условия, однако гораздо опаснее внутренние факторы.

Сухость кожи может сигнализировать о серьезных сбоях в организме, отмечает Волгина. В первую очередь это дефицит витаминов и минералов на фоне неполноценного питания. Избыток рафинированных углеводов и трансжиров, недостаток чистой воды, привычка пить кофе без запивания, а также курение — все это отражается на состоянии покровов.

Среди заболеваний, сопровождающихся сухостью, врач назвала атопический дерматит, экзему, псориаз и ихтиоз. Эти патологии требуют не косметического ухода, а системного лечения.

Кроме того, сухость кожи нередко возникает при сахарном диабете, болезнях щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

Отдельно специалист отметила влияние лекарств. Мочегонные препараты при неправильном применении, ретиноиды и некоторые другие средства способны вызывать обезвоживание тканей и шелушение как побочный эффект.

