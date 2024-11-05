«КП»: вирус Коксаки могла усилить пандемия COVID-19

Усилению ставшего в последнее время печально известным вируса Коксаки поспособствовала, вероятно, коронавирусная инфекция, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинской сфере.

Отмечается, что на фоне пандемии COVID-19 изменилось «поведение» ряда вирусов, среди которых и Коксаки.

«Вирусологи предполагают, что сезон распространения инфекции расширился из-за нашествия COVID-19. На фоне пандемии изменилось «поведение» ряда вирусов», — пишет издание.

Как приводится в статье, на усиление распространения вируса могут также влиять сезонные сбои иммунитета у людей, произошедшие под влиянием коронавирусной инфекции.

«Из-за этого Коксаки передается легче и чаще, а симптомы могут быть тяжелее», — заключили вирусологи.

Врачи-инфекционисты перечислили несколько симптомов вируса Коксаки, среди которых названы сыпь на ладонях и на теле, красное горло и диарея. Все это сопровождается скачком температуры под 39 градусов.

Ранее сообщалось, что вирус Коксаки добрался до детсадов и школ Московской области.