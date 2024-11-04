Shot: вирус Коксаки добрался до детсадов и школ Московской области

В школах и детских садах Московской и соседней Владимирской областях медиками обнаружен опасный вирус Коксаки. Об обнаружении симптомов заболевания у детей, как передает Shot, рассказали родители.

По признанию родителей, симптомы опасного вируса проявляются проявлениями волдырей на конечностях и стоматита. Всё это сопровождается повышенной температурой.

«Родители опасаются, что их дети могли заразиться на туристических мероприятиях или спортивных собраниях. По словам одной из матерей, в больнице им заявили, что их случай не первый, а в справке был поставлен диагноз ОРВИ», — приводится в публикации.

Сообщается, что только во Владимире заразились уже больше 20 детей. Также случаи вируса Коксаки выявлены у детей в Краснодарском крае.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор отправил запрос в Минздрав Турции после жалоб россиян на неизвестный вирус.