В Красногорске в 14-й раз прошла масштабная акция «Быть здоровым — это модно!», объединившая участников из 60 городов России и 10 дружественных стран. Центральной площадкой праздника стала площадь перед ДК «Подмосковье», где с 11 утра развернулись спортивные и интерактивные зоны.

Гости могли проверить свою силу и ловкость в соревнованиях по подтягиванию, отжиманиях на брусьях и пегборде, а также испытать мощь удара на боксерской груше. Любители интеллектуального досуга собрались в шахматной зоне, а будущие защитники осваивали навыки разборки и сборки автомата в зоне довоенной подготовки. Победители состязаний получили памятные призы.

Благодаря телемосту к акции в режиме реального времени могли присоединиться участники из десятков регионов России и зарубежья, что подчеркнуло международный статус события.

Кульминацией праздника стало массовое обливание холодной водой, в котором приняли участие все желающие независимо от возраста и физической подготовки. Директор клуба Илья Шадриков отметил символическое значение этого действа

«Сегодня каждый, кто обливается, — это капля. А вместе мы образуем море под названием Россия. Мы едины и непобедимы», — отметил директор клуба Илья Шадриков.

Организаторы подчеркнули, что главная цель акции — продемонстрировать, что здоровый образ жизни и закаливание способны объединять людей разных национальностей и поколений.

