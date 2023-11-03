«Кровь сгущается вдвойне»: нарколог предупредил об опасности сочетания спорта со спиртным

Сочетание алкоголя и спорта может привести к печальным последствиям, предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин. Его слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

Врач пояснил, что при физических нагрузках организм теряют воду. При употреблении алкоголя, подчеркнул он, происходит то же самое. Он призвал жителей региона ни в коем случае не подвергать свой организм такому стрессу.

«В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведет к тромбообразованию. <…> Для некоторых такое сочетание (спорта и алкоголя. — прим. ред.) может стать смертельным», — сказал он.

Ранее Холдин рассказал, почему нельзя снимать стресс с помощью спиртного.