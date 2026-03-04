Россиянке удалили десятикилограммовую грудь 22 размера

Женщина пережила настоящий кошмар, который длился десять лет. Все началось после развода: на нервной почве у женщины произошел гормональный сбой, и грудь начала стремительно расти. Со временем она достигла 22-го размера, весила целых 10 кг и свисала до самого живота.

Чтобы хоть как-то справляться с этой тяжестью, россиянка была вынуждена носить одновременно четыре бюстгальтера и два утягивающих топика. Но и это не спасало от постоянных проблем со здоровьем: мучили головные боли, остеохондроз, болели шея и спина. Женщина призналась, что грудь мешала ей нормально жить, привлекая излишнее внимание и доставляя физический дискомфорт.

Наконец, она решилась обратиться в поликлинику. Врачи диагностировали гигантомастию, вызванную гормональным сбоем, и выдали направление на операцию. Хирург Татул Шавердян провел субтотальную резекцию молочной железы. Операцию сделали бесплатно — по полису ОМС, так как это было необходимо по медицинским показаниям.

Сейчас пациентка наслаждается новой жизнью: весь гардероб пришлось сменить с 72-го размера на 54-й. Она рада, что перестала привлекать к себе внимание окружающих. В планах у россиянки — купить открытый купальник, встретить мужчину мечты и родить ребенка. Правда, кормить грудью малыша она уже не сможет. Но женщина уверена: главное, что теперь она здорова и готова строить счастье заново.

Ранее сообщалось, что врачи в Красногорске спасли женщину, которая проглотила четыре швейные иглы.