Крупные мировые фармкомпании стали меньше платить российским врачам

Так, в 2023-м году 10 крупнейших производителей выплатили российским медикам 652,6 миллиона рублей, что на 17% меньше, чем годом ранее. Меньше всего выплатила немецкая компания Bayer. За год она сократили выплаты на 31%.

Как уточняет издание, речь идет о передаче ценностей — оплате участия медицинских работников в научных международных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и так далее.

Как пишет РБК, с 2016 года компании-члены Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) начинают публиковать отчеты о передаче средств специалистам здравоохранения. Члены ассоциации считают, что данная практика способствует «увеличению взаимной ответственности и этичности взаимодействия между фармацевтической индустрией и медицинским сообществом», а также «отвечает интересам пациентов и содействует укреплению доверия в обществе».

В отчетах указана общая сумма ценностей, переданных медицинским специалистам, а также иногда приводится информация о конкретных суммах, полученных отдельными врачами за определенные услуги. Это включает оплату регистрационных взносов для участия в конференциях, компенсацию транспортных расходов и вознаграждение за консультации.

На данный момент в AIPM входят 56 компаний. По данным РБК, была проведена сравнительная оценка «передачи ценностей» десяти крупнейших игроков, которые опубликовали свои отчеты. В эту десятку вошли (в порядке убывания выручки за 2023 год): Pfizer, Bayer, Novo Nordisk, Takeda, Gilead, Teva, CSL Behring, Astellas, GSK и Servier.

Наиболее значительное сокращение сумм выплат показали три компании: американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk. Все они практически полностью уменьшили объем «передачи ценностей». Согласно их отчетам, Takeda и Novo Nordisk осуществили выплаты лишь одному врачу каждая — около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно. В то же время Gilead Sciences, занявшая последнее место в десятке крупнейших иностранных компаний по выручке, не отчиталась о каких-либо выплатах российским специалистам здравоохранения.

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