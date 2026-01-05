Крым наращивает мощности: реабилитацию прошли на 14% больше пациентов

Крымская медицина делает ставку на восстановление. По итогам прошлого года более 14,8 тыс. пациентов прошли курсы медицинской реабилитации. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, это на 14% больше, чем в 2024 году, что показывает растущий спрос и развитие этого направления. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, рост стал возможен благодаря целенаправленной работе по модернизации системы. С 2022 года в регионе действует собственная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Ее ключевым итогом стало оснащение десяти медучреждений современной аппаратурой. Всего было закуплено 480 единиц оборудования, причем 212 из них поступили непосредственно в прошлом году.

Аксенов отметил, что этот масштабный технический рывок напрямую повлиял на качество помощи. Новые аппараты для кинезиотерапии, роботизированные комплексы и диагностические системы позволяют проводить более эффективное и раннее восстановление после инсультов, травм и операций. Технологии сделали реабилитацию доступнее не только в крупных городах, но и в районах, сократив необходимость выезда пациентов за пределы полуострова.

По его мнению, Крым последовательно создает замкнутую экосистему лечения: от острой помощи до полноценного возвращения к жизни. Увеличение числа пациентов — это не просто статистика, а отражение того, что реабилитация перестает быть дополнительной услугой, становясь неотъемлемой частью здравоохранения. Инвестиции в оборудование сегодня — это вклад в долгосрочное качество жизни тысяч людей завтра.

