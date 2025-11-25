Специалисты Крыма разработали уникальные методики реабилитации

В рамках фестиваля «Дни Крыма» в Новосибирске были представлены уникальные оздоровительные методики, разработанные специалистами полуострова. Как отметил представитель Крымского федерального университета Александр Павлов, регион по праву считается лидером в создании комплексных программ восстановления и реабилитации. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, особое внимание уделяется развитию партнерских отношений с профсоюзными организациями и торгово-промышленной палатой Новосибирска. Такое сотрудничество открывает возможности для организации групповых оздоровительных туров, делая крымские курорты доступными для широкого круга работников сибирских предприятий.

Эксперт добавил, что расширение географии сотрудничества позволяет не только популяризировать уникальные природно-климатические ресурсы Крыма, но и создает новые форматы социальной поддержки для трудящихся. Медицинский туризм становится мостом между регионами, укрепляя межотраслевые связи.

По его мнению, крымские оздоровительные центры демонстрируют готовность масштабировать свои наработки за пределы полуострова. Это сотрудничество знаменует переход от традиционного курортного отдыха к созданию продуманной системы корпоративного оздоровления, сочетающей рекреационные возможности с доказанной медицинской эффективностью.

Ранее сообщалось, что Крым возрождает медицинский туризм при поддержке властей.