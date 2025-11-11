Крым возрождает медицинский туризм при поддержке властей

В Крыму стартовала масштабная программа по возрождению медицинского туризма, инициированная научно-клиническим центром «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ. Как сообщила директор учреждения Елена Бирюкова, проект получил официальную поддержку профильных министерств полуострова, что открывает новые перспективы для развития региона. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, ключевым элементом стратегии стала комплексная подготовка высококвалифицированных специалистов, ориентированных на сферу медицинского туризма и здорового долголетия. Такой подход направлен на формирование современной кадровой основы для курортной отрасли, соответствующей международным стандартам.

Эксперт добавила, что реализация этой инициативы позволит не только увеличить турпоток, но и вернуть Крыму статус всероссийской здравницы. Таким образом, системная работа по созданию новых медицинских продуктов и подготовке кадров закладывает фундамент для долгосрочного позиционирования полуострова как ведущего центра оздоровительного и реабилитационного туризма.

