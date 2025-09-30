Новые медицинские туры в Коломну помогли москвичам сэкономить десятки тысяч рублей

Новая волна медицинского туризма набирает обороты в Подмосковье, и Коломна уверенно выходит на первое место по привлечению столичных пациентов. Корреспондент REGIONS выяснил , что такие поездки существенно экономят деньги.

Если раньше жители Москвы искали доступную стоматологию в соседних областях, то теперь у них есть полноценная альтернатива всего в нескольких часах езды от дома. Осознанная поездка в Коломну за здоровьем зубов может быть не только комфортной, но и крайне выгодной. По словам специалиста в области стоматологического туризма Ильи Хинского, финансовая выгода для москвичей достигает 30 тысяч рублей за один визит, и это минимум. Цифры говорят сами за себя.

«Например, консультация у московского специалиста стоит около 2 тыс. руб., а в Коломне — не более 800 руб.. Имплантация зуба в Москве обойдется в среднем в 80 тыс., в Коломне — в 60 тыс. руб. Профессиональная чистка у коломенского врача составит не более 2,5 тыс. руб., тогда как столичный медик запросит минимум 5 тыс.», — рассказал специалист.

Медицинский туризм только развивается в Московской области, но приобретает все больше популярности.

