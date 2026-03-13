Крысиный капкан против кота: история Рыжика, который чудом избежал ампутации

Четырехлетний кот по кличке Рыжик из поселка Самойловка Саратовской области едва не лишился лапы из-за обычного крысиного капкана. Как сообщили в районной станции по борьбе с болезнями животных, беднягу доставили к ветеринарам с серьезной травмой — конечность оказалась зажата в смертельной ловушке, предназначенной для грызунов.

Специалисты оперативно оказали Рыжику медикаментозную помощь, обработали рану и дали хозяйке подробные рекомендации по уходу. Коту назначен повторный прием, чтобы контролировать процесс заживления и избежать осложнений. К счастью, трагедии удалось избежать, но случай заставил ветеринаров обратиться ко всем владельцам животных.

В районной ветстанции предупреждают: крысиные капканы несут смертельную опасность не только для грызунов, но и для домашних питомцев. Такие ловушки легко повреждают кости, и в худшем случае могут полностью перебить лапу. Специалисты призывают саратовцев внимательнее относиться к размещению подобных приспособлений и устанавливать их только в труднодоступных для кошек и собак местах, чтобы случайная травма не стоила здоровья любимцу.

