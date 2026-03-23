Ксеростомия: врач раскрыла, когда сухость во рту сигнализирует о панкреатите

Многие из нас привыкли списывать сухость во рту на жару или недостаток выпитой воды. Однако, как предупреждает врач-терапевт Людмила Лапа, директор Центра иммунокоррекции Ходановой, если дискомфорт не проходит после того, как вы утолили жажду, это повод насторожиться. В такой банальный на первый взгляд симптом могут быть «зашиты» куда более глубокие процессы, чем простое обезвоживание. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист объясняет: механизм здесь простой, но коварный. Когда после увеличения объема жидкости язык снова становится влажным, а сухость отступает, организм просто сигнализировал о банальной нехватке воды, и он справился сам. Это норма. Но если вы пьете достаточно, а ощущение стянутости и песка во рту никуда не исчезает, значит, слюнные железы не справляются с функцией по другой, скрытой причине. И игнорировать этот «звоночек» уже нельзя.

За устойчивой сухостью, по словам Лапы, часто скрываются воспалительные или иммунные нарушения. В первую очередь под подозрение попадает желудочно-кишечный тракт: например, так может проявлять себя обострение панкреатита. Не менее значимый фактор — гиперреакция иммунитета, особенно у людей, склонных к аллергии. В таких случаях организм начинает бороться с раздражителями настолько активно, что это сказывается на работе слизистых, вызывая в том числе и ксеростомию (медицинское название сухости).

По ее мнению, если вовремя не выявить причину и не начать лечение, легкий воспалительный процесс рискует перерасти в хронический. Врач подчеркивает: то, что сегодня можно вылечить за короткий курс терапии, завтра может стать пожизненным диагнозом. Например, острый панкреатит имеет свойство переходить в хроническую форму, которая потребует постоянного соблюдения диеты и поддерживающей терапии. Поэтому если стакан воды не решает проблему, единственно верное решение — не заниматься самодиагностикой, а идти к врачу, чтобы пресечь болезнь на корню.

