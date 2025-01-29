Куркума снижает риск получения травм
Назван продукт, избавляющий от мышечной боли
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Употребление куркумы позволяет снизить уровень повреждения мышц и воспалительных процессов в организме после тренировок. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из Открытого университета Каталонии (Испания).
Кроме того, исследователи выяснили, что куркума снижает риск получения травм.
Результаты научной работы опубликованы в Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).
Таким образом, это тропическое растение семейства имбирных полено для людей, регулярно и активно тренирующихся.
Употребление куркумина, утверждают исследователи, как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности.
При отсутствии проблем со здоровьем в день можно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для организма.
Восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений, которые обычно наносят наибольший вред спортсменам.
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