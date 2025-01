Кроме того, исследователи выяснили, что куркума снижает риск получения травм.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

Таким образом, это тропическое растение семейства имбирных полено для людей, регулярно и активно тренирующихся.

Употребление куркумина, утверждают исследователи, как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности.

При отсутствии проблем со здоровьем в день можно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для организма.

Восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений, которые обычно наносят наибольший вред спортсменам.

