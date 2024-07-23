Летучая мышь повредила ногу спящей жительнице Подмосковья

Врачи Видновской клинической больницы спасли 46-летнюю женщину после встречи с летучей мышью, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Пациентка рассказала медикам, что животное забралось в дом и поцарапало спящей хозяйке ногу в области левого голеностопного сустава.

Врачи обработали рану и сделали женщине прививку от бешенства, рассказала заведующая приемным отделением Наталья Доронина.

Бешенство — это инфекционная вирусная болезнь, напомнила специалист. Вирус передается со слюной зараженного животного и распространяется по нервным путям, достигая нервных клеток коры головного мозга.

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