Летучая мышь повредила ногу спящей жительнице Подмосковья
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Врачи Видновской клинической больницы спасли 46-летнюю женщину после встречи с летучей мышью, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
Пациентка рассказала медикам, что животное забралось в дом и поцарапало спящей хозяйке ногу в области левого голеностопного сустава.
Врачи обработали рану и сделали женщине прививку от бешенства, рассказала заведующая приемным отделением Наталья Доронина.
Бешенство — это инфекционная вирусная болезнь, напомнила специалист. Вирус передается со слюной зараженного животного и распространяется по нервным путям, достигая нервных клеток коры головного мозга.
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