Жители Вологодской области бьют тревогу: комары в этом году атакуют не только в парках и у водоемов, но даже в подъездах многоэтажек. Насекомые стали агрессивнее, кусают больнее и не прячутся в вечернее время. Аналогичная ситуация, как выяснили эксперты, одновременно наблюдается в Подмосковье, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях и Башкортостане. Причина — аномально снежная зима и стремительное весеннее потепление, создавшие идеальные условия для размножения кровососов. Об этом пишет RuNews24.ru .

Вологжане всерьез обеспокоены ситуацией, которая раньше казалась уделом разве что глухой сибирской тайги. Соцсети и службы новостей региона заполнены жалобами на «злобных» комаров, которые буквально не дают прохода. Дачники рассказывают, что насекомые съедают их за час работы на участке. Причем страдают не только садоводы — кровососы атакуют во дворах, скверах и даже в подъездах жилых домов.

Кошмар усугубляется тем, что к комарам постепенно присоединяется мошкара, делая вечерние прогулки невыносимыми.

Откуда взялись полчища: два фактора «идеального шторма»

Эксперты единодушны: корень зла — в аномально снежной зиме и рекордно ранней весне. Кандидат биологических наук, энтомолог Константин Китаев объясняет: обильные снегопады создали естественную «шубу», которая утеплила почву. Личинки и яйца комаров пережили даже сильные морозы, сохранившись под снегом как в термосе.

Весной сработали два механизма одновременно:

Массовое таяние снегов привело к образованию множества временных водоемов — идеальных инкубаторов для личинок

Раннее повышение температуры до +20…+30 °C ускорило созревание личинок в 2-3 раза: новая генерация появляется не за несколько недель, а за 10 дней

Как отмечает эксперт Михаил Гордеев, личинки созревали не постепенно, а практически одновременно. На свет появились полчища голодных насекомых — и нынешняя вспышка признана самой мощной за последние десятилетия.

Почему кажется, что комары стали «злыми»

Ощущение агрессивности имеет научное объяснение. Как поясняет исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин, в городах сейчас доминирует комар вида Aedes — он же «комар-кусака».

Его главные отличия от привычного пискуна:

Нападает молча (без предупредительного писка)

Охотится днем и вечером, а не только ночью

Кусает очень больно и быстро

Может преследовать жертву десятки километров от места выплода

Комары взяли высотки

Вопреки распространенному мифу, кровососы легко поднимаются выше 5-го этажа. Ветер заносит их даже на 15-й этаж. Основными рассадниками в городах становятся подтопленные подвалы домов и застоявшиеся лужи у газонов. Вольпин подчеркнул: без ликвидации мокрых подвалов и просушки луж можно бороться лишь с симптомами, а не с причиной.

Кого кусают чаще: развенчание мифов

Энтомологи опровергают популярный миф о том, что комары любят определенную группу крови. Комары — универсалы, утверждает доцент Николай Шулаев. Однако есть категории людей, которые привлекают насекомых гораздо сильнее.

Как рассказал энтомолог Александр Каширский, комары слетаются на запах углекислого газа, аммиака и молочной кислоты. В зоне повышенного риска:

Люди в состоянии алкогольного опьянения — спиртное повышает температуру тела и меняет состав пота

Спортсмены и люди после физической работы — организм выделяет много тепла и молочной кислоты

Иными словами, если после тяжелого дня на даче вологжанин выпил кружку пива для расслабления, он становится для комаров «лакомым кусочком» номер один.

Реальная угроза и прогнозы

Помимо дискомфорта, существует и медицинская опасность. Врачи напоминают: комары переносят вирус лихорадки и паразитарное заболевание дирофиляриоз. Укусы мошки, которая также активизируется, могут вызывать сильнейшие аллергические отеки.

По прогнозам, активность кровососов будет нарастать еще 3-4 недели. Пик придется на середину июня при условии сохранения теплой погоды и влажности. Снижение численности наступит только после устойчивой засушливой жары, когда временные водоемы пересохнут и личинки начнут гибнуть.

До тех пор эксперты рекомендуют носить светлую одежду из плотных тканей, закрывающую тело, использовать мощные репелленты (с ДЭТА или икаридином), установить москитные сетки на окна и обязательно решетки на вентиляционные отверстия — через воздуховоды комары мигрируют по всему дому.

