Листовая зелень и салаты: почему «полезный обед» опасен, как сырая курица

Салатные листья и зелень в пакетах давно стали символом здорового питания. Однако эти продукты относятся к категории повышенного микробиологического риска. Кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и даже норовирусы — вот что может скрываться под этикеткой «готово к употреблению». Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему листовая зелень опаснее многих других продуктов и как защитить себя от инфекции.

Почему зелень — продукт повышенного риска

По словам эксперта, главная проблема в том, что салаты и зелень употребляют в сыром виде — они не проходят термическую обработку, которая убивает бактерии.

«Листовая зелень относится к продуктам повышенного микробиологического риска, поскольку употребляется в сыром виде и не проходит термическую обработку. Источником загрязнения могут стать почва, вода для полива, органические удобрения, а также контакт с оборудованием и упаковкой на этапе производства», — пояснила Юлия Сластен.

Кроме того, листья имеют большую поверхность и множество естественных неровностей, где задерживаются микроорганизмы. А при нарезке и фасовке повреждаются клетки растений, выделяется сок, который создает идеальную среду для размножения бактерий.

«Наиболее часто специалисты выявляют кишечную палочку, сальмонеллы, листерии и норовирусы», — предупредила гастроэнтеролог.

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Можно ли верить надписи «готов к употреблению»?

Маркировка «готов к употреблению» означает, что продукт прошел промышленную мойку и подготовку перед упаковкой. Но полностью исключить наличие микроорганизмов невозможно. Врач посоветовала обязательно мыть зелень дома, даже если на упаковке сказано, что она уже готова.

«Мыть зелень следует под проточной холодной водой, аккуратно разделяя листья руками. Использование мыла, моющих средств или уксуса не рекомендуется, поскольку это может ухудшить качество продукта и не гарантирует полной дезинфекции», — пояснила врач.

Главное правило — употребить салат как можно быстрее после вскрытия упаковки.

Кто в зоне повышенного риска?

Особенно осторожными с покупной зеленью нужно быть беременным, детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом. Именно у них пищевые инфекции, связанные с употреблением загрязненной зелени, могут протекать наиболее тяжело, отметила врач.

«Особое внимание следует уделять людям, проходящим химиотерапию, принимающим иммуносупрессивные препараты, а также пациентам после трансплантации органов», — предупредила Сластен.

Даже легкая кишечная инфекция для этих категорий может обернуться серьезными осложнениями.

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Как понять по упаковке, что салат лучше не брать?

Врач посоветовала внимательно осматривать упаковку перед покупкой.

«Поводом отказаться от покупки могут стать избыточная влага или капли конденсата внутри пакета, так как повышенная влажность способствует размножению микроорганизмов. Насторожить должны также вздутая упаковка, признаки нарушения герметичности, неприятный запах, потемневшие, скользкие или увядшие листья», — перечислила эксперт.

Любые следы порчи указывают на нарушение условий хранения или истечение срока годности. Важно также проверять дату изготовления и соблюдать температурный режим хранения, указанный производителем.

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