Любителей бань и саун направят на проверку спермы: новые правила Минздрава

Любителям бань и саун придется уделить особое внимание репродуктивному здоровью. Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила диспансеризации, согласно которым мужчины, регулярно посещающие места с повышенной температурой, будут направляться на исследование качества спермы, пишет ТАСС .

Соответствующее положение содержится в методических рекомендациях ведомства по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Документ регламентирует порядок оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

В анкете для мужчин есть вопрос: посещает ли пациент регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды. Если ответ положительный, это становится основанием для углубленного обследования.

Как поясняется в документе, такие мужчины направляются на второй этап диспансеризации. Им предстоит пройти базовое исследование качества спермы — спермограмму, а затем получить консультацию врача-уролога. Медики объясняют это тем, что регулярное воздействие высоких температур может негативно влиять на репродуктивную функцию.

