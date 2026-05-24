Лор-врач предупредила об опасности самолечения при коме в горле

Лор-хирург клиники Soft Medical Center Линда Кубаева заявила в беседе с «Газетой.Ru» , что ощущение кома в горле далеко не всегда связано с простудой, а попытки лечиться средствами от ОРВИ могут оказаться ошибкой.

По словам врача, ком в горле является лишь симптомом, который может возникать по разным причинам. Кубаева отметила, что многие пациенты принимают подобное состояние за начало вирусной инфекции, однако отсутствие температуры и длительное сохранение дискомфорта должны стать поводом для дополнительного обследования.

Одной из частых причин неприятного ощущения специалист назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. При таком состоянии содержимое желудка попадает в пищевод и раздражает слизистые, из-за чего человек ощущает сдавливание, першение и дискомфорт в области горла. Врач подчеркнула, что зимой симптомы могут усиливаться из-за тяжелой пищи, горячих напитков и привычки ложиться сразу после еды.

Кроме того, причиной давления в области шеи могут быть нарушения работы щитовидной железы. По словам Кубаевой, увеличение железы или аутоиммунные процессы нередко сопровождаются слабостью, усталостью и общим ухудшением самочувствия, из-за чего пациенты долго связывают свое состояние с сезонными факторами.

Специалист также обратила внимание на влияние стресса. Постоянное напряжение и тревожность способны вызывать спазм мышц глотки, что и приводит к ощущению инородного тела в горле.

Еще одним фактором врач назвала аллергию и сухой воздух в помещениях. В зимний период слизистая пересыхает и раздражается, что может сопровождаться отеком, першением и чувством дискомфорта. Ситуацию усугубляют пыль, плесень и другие аллергены в доме.

Кубаева рекомендовала обращаться к врачу, если неприятные ощущения сохраняются более двух недель. В таких случаях пациенту могут назначить анализы, обследование щитовидной железы, ФГДС или консультации других специалистов.

Также врач посоветовала не принимать самостоятельно антибиотики и препараты от кашля без назначения. Для облегчения состояния она рекомендовала избегать переедания перед сном, поддерживать нормальную влажность воздуха, чаще проветривать помещение и соблюдать питьевой режим. При появлении боли, одышки или потери веса специалист призвала незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

