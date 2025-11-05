«Магний для выработки мелатонина»: диетолог посоветовала людям с бессонницей есть тыкву

Людям, которые испытывают проблемы со сном, следует обратить внимание на один популярный сезонный продукт. В интервью Daily Mail диетолог Хелен Джонстон рассказала , что мякоть тыквы содержит значительное количество магния, который способствует расслаблению организма и снижению уровня стресса.

По словам специалиста, этот микроэлемент активно участвует в процессе выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Особую ценность представляют тыквенные семечки, в составе которых обнаружен триптофан. Эта аминокислота преобразуется в организме в серотонин и мелатонин, непосредственно влияющие на качество сна.

Джонстон добавила, что дополнительное содержание магния в семенах усиливает действие триптофана, создавая комплексный эффект.

Несмотря на то, что научные исследования еще не представили окончательных доказательств эффективности тыквы для улучшения сна, практические наблюдения за пациентами подтверждают положительную динамику.

Кроме влияния на сон, тыква обладает другими полезными свойствами. Она содержит цинк, важный для производства белых кровяных клеток, селен, регулирующий функцию щитовидной железы, и пищевые волокна, улучшающие работу кишечника.

Ранее стало известно, что черная фасоль помогает контролировать холестерин в крови.