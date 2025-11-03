Почему черная фасоль помогает контролировать холестерин в крови

Диетологи и специалисты по питанию сообщили, что среди продуктов, богатых сложными углеводами, черная фасоль выделяется выраженным эффектом по поддержанию нормального уровня холестерина. Информация основана на данных исследований и комментариях экспертов в области клинического питания, сообщает Ferra .

Черная фасоль содержит значительное количество растворимой клетчатки. Эти волокна образуют в кишечнике гелеобразную среду, связывающую молекулы холестерина и препятствующую их всасыванию. В одной порции продукта — около 15 г клетчатки, что составляет 54% суточной потребности.

Специалисты отмечают, что употребление черной фасоли помогает снижать общий холестерин и липопротеины низкой плотности — так называемый «плохой» холестерин. В продукте нет насыщенных жиров, а содержание общего жира минимально. Кроме того, фасоль является источником белка: одна порция содержит около 15 г.

В составе бобовых присутствует растительный крахмал с пребиотическими свойствами — он поддерживает развитие полезной микрофлоры. Черная фасоль также богата биологически активными соединениями, включая полифенолы и антоцианы, которые помогают снижать воспаление и защищают клетки от окислительного стресса.

