Малышева назвала симптомы дефицита D в организме

Усталость, быстрая утомляемость, частые переломы и ломкость волос и ногтей могут сигнализировать о том, что организму не хватает витамина D. Об этом в своем телеграм-канале написала врач и телеведущая Елена Малышева.

Чтобы это выяснить, нужно сдать анализ крови, отметила она. Это особенно актуально, учитывая, что уровень дефицита витамина D остается высоким.

При возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков Малышева советует обращаться к врачу.

После получения результатов анализа специалист примет решение о дальнейших назначениях.

Дефицит витамина в организме может быть связан с несколькими причинами.

Самая распространенная — недостаток солнечных дней, низкая температура из-за продолжительной зимы в большинстве регионов страны. Еще один фактор — лишний вес, при котором витамин D накапливается в подкожно-жировой клетчатке. Также дефицит витамина D может быть при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и при приеме некоторых лекарств.

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