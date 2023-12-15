Манипуляция, тревога или депрессия: неочевидные причины, по которым ваш друг вечно опаздывает

Опоздания куда-либо — норма жизни современного человека, если они не приобретают регулярный характер. Случается так, что обстоятельства складываются не в нашу пользу, и мы вынуждены приходить на работу, встречи с друзьями или свидания позже назначенного времени. Однако бывают и иные ситуации.

Психолог Артур Вафин рассказал нам, на что еще могут указывать постоянные опоздания. Это далеко не всегда признак безответственности и неуважения.

«Это может говорить о повышенной тревожности. Когда человек невероятно переживает по поводу предстоящего события, он задерживается», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть и другой возможный вариант. Нередко девушки заставляют парней ждать, но обычно, считает эксперт, это связано с манипуляциями. То же касается руководителей. Сталин, к примеру, изумлялся, что Ленин не опаздывал на партийные мероприятия. Он считал, что задержки — норма для руководителя, и не потому, что он такой занятой. Вопрос в поддержании значимости — тоже своего рода манипуляции.

«Вернемся к патологическим состояниям. Депрессия — тоже спутник опозданий. Человек попросту забывает о встрече, так как «пилит» себя, погружается в негативные мысли. И действительно, какая может быть встреча с друзьями за чашкой кофе, когда голова переполнена мыслями об ужасном?» — подчеркнул Вафин.

Если опоздания становятся «визитной карточкой» человека и помимо этого можно наблюдать у него какие-либо тревожные симптомы — лучше обратиться к специалисту.



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