Маргарита Симоньян поделилась подробностями борьбы с раком

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в телеэфире рассказала о лечении онкологического заболевания и объяснила причины, по которым приняла решение о проведении радикальной операции.

По словам журналистки, ей была проведена длительная хирургическая операция, продолжавшаяся около семи часов, в ходе которой врачи удалили обе молочные железы. Она пояснила, что первоначально рассматривался вариант частичного вмешательства, однако в итоге она самостоятельно приняла решение о более радикальном подходе, сочтя его более оправданным.

Симоньян также отметила, что у нее не было выявлено наследственных факторов, которые могли бы повысить риск развития заболевания. В качестве вероятной причины она назвала сильное эмоциональное напряжение и длительный стресс.

Кроме того, журналистка ранее сообщала о том, что болезнь протекала в агрессивной форме, что, по ее мнению, также могло быть связано с психологическими нагрузками.

