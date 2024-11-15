У обратившихся с симптомами отравления в Чувашии выявили РНК норовируса

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике выявило наличие норовируса РНК у людей, которые обратились за медицинской помощью после посещения школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Вирус был найден в ходе санитарно-эпидемиологического расследования. По данным службы, в столовой обнаружены различные нарушения санитарных норм. Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора в Чувашии.

Согласно последней информации от администрации главы республики, медицинскую помощь получили всего 163 человека.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной местным министерством здравоохранения, в службу скорой помощи обратились 34 человека, среди которых 33 ученика и один преподаватель.

Напомним, что в Новочебоксарске школьники обратились к врачам после обеда в школьной столовой. Организатором питания в школе, в которой произошел инцидент, выступает АО «Чебоксарский хлебозавод №2».