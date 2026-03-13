Маска не спасет: в Тюмени вспышка самой контагиозной инфекции

В Тюменской области осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори. В эфире «Вести FM» главный санитарный врач региона Галина Шарухо сообщила, что на сегодняшний день в области зарегистрировано уже 10 случаев заболевания.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, столь быстрое распространение инфекции объясняется ее исключительной заразностью. Если у человека нет иммунитета (он не болел ранее и не делал прививку), то при контакте с больным заражение происходит почти в 100% случаев. Особую опасность представляет то, что заболевший может еще не иметь явных признаков недомогания и свободно передвигаться, в том числе в общественном транспорте, заражая окружающих.

В очагах инфекции уже проводятся подворовые обходы. Всем, у кого нет сведений о прививках, настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Специалисты подчеркивают, что отказ от прививки создает критически высокий риск заражения. При этом маски и перчатки едва ли помогут защититься именно от кори из-за ее высокой контагиозности. Тем не менее, глава Роспотребнадзора считает, что в автобусах и местах массового скопления людей маски носить все же стоит — это снизит риски заболеть ОРВИ или гриппом.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка из РФ на Бали заразилась импетиго после укуса комара.