Трехлетний ребенок из России заразился опасной инфекцией на Бали

Отдых трехлетней девочки с родителями из России на Бали обернулся неприятностями со здоровьем. По информации телеграм-канала SHOT, в начале поездки девочку покусали комары, а на следующий день она искупалась в теплом бассейне при отеле. После этого на теле малышки начали появляться странные пятна.

Родители вызвали врача, заподозрив ветрянку. Однако новые высыпания возникали прямо во время приема на глазах у доктора. Спустя два дня ребенка госпитализировали. Врачи поставили диагноз: импетиго — бактериальная инфекция кожи, вызванная стафилококками и стрептококками.

Как выяснилось, у девочки очень чувствительная кожа. Через микроскопические ранки от укусов насекомых в организм попали бактерии, которые размножились в плохо хлорированной воде бассейна. Инфекция распространилась быстро.

Ребенку назначили лечение антигистаминными препаратами и специальными мазями. До полного выздоровления врачи категорически запретили купание в море и бассейне.

