Массажист Дуденкова перечислила тяжкие недуги, от которых спасет точечный массаж

Точечный массаж является уникальной техникой, позволяющей эффективно бороться с некоторыми заболеваниями: от сердечно-сосудистых патологий до нарушений обмена веществ. По словам массажиста Екатерины Дуденковой, методы, подобные японской системе Юмейхо, направлены на снятие мышечного напряжения и улучшение циркуляции крови и лимфы, что приводит к быстрому угасанию симптомов уже после первого сеанса. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что разные варианты точечного массажа являются эффективным методом борьбы и профилактики наиболее разных патологических состояний и процессов в организме человека. Прежде всего такой массаж эффективен при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной систем, при нарушениях обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и других.

По мнению эксперта, выбор методики массажа зависит от общего состояния пациента, главных жалоб и наличия или отсутствия противопоказаний. Кроме того, точечный массаж может применяться при ОРВИ, ангине и т.д.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов рассказал о способе избавления от отечности с помощью иголок.