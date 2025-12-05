Мать и дочь заболели одним и тем же типом рака поджелудочной железы, но не знали об этом

В 2018 году 38-летняя Дебра Маккуэйг заметила изменения кожи, но списала их на новый крем и автозагар. К врачу она обратилась лишь через месяц, когда у нее пожелтели белки глаз и появилась сильная слабость.

Обследование выявило закупорку желчных протоков, а во время операции врачи обнаружили опухоль. Диагноз — рак поджелудочной железы, был подтвержден. Дебре назначили химиотерапию, которая уничтожила остатки злокачественных клеток, и ей удалось победить болезнь.

Однако спустя четыре года та же участь постигла ее мать. У женщины проявились идентичные симптомы, и врачи диагностировали тот же тип рака. Несмотря на пройденный курс химиотерапии, завершенный в январе 2024 года, болезнь оказалась сильнее.

В сентябре у матери Дебры обнаружили метастазы в позвоночнике и легких, а в мае она скончалась.

