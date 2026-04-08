Мать в слезах благодарит врачей: как фельдшеры рязанской скорой за одну ночь предотвратили остановку дыхания у ребенка

Бригада скорой помощи из Рязани в составе врача Марии Тереховской и медицинской сестры Елены Егеревой предотвратила трагедию, оперативно оказав помощь двухлетнему малышу с острым приступом ларингита. Ребенок, недавно перенесший ОРВИ, уже шел на поправку, однако в ночное время его состояние резко ухудшилось.

Мать мальчика, вызвавшая неотложку, описала тревожные симптомы: у ребенка появился характерный лающий кашель, сопровождавшийся тяжелой одышкой и хрипами. Женщина сразу заподозрила начинающийся отек гортани и не стала медлить. Прибывшие на вызов медики действовали слаженно и профессионально, сделав все необходимое для спасения маленького пациента.

Позже в своем обращении мама выразила безмерную благодарность сотрудникам областной станции скорой помощи. Она отметила не только высокий профессионализм, но и чуткое, вежливое отношение к ее сыну. По словам женщины, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, и она от всей души кланяется своим спасителям.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что отек слизистой и последующий стеноз гортани, известный как ложный круп, являются одним из самых грозных осложнений вирусных инфекций у детей раннего возраста. Опасность кроется в анатомических особенностях: верхние дыхательные пути у малышей значительно короче и уже, чем у взрослых, поэтому процесс развивается молниеносно. Без грамотного и, главное, своевременного вмешательства стеноз способен привести к полному перекрытию дыхания и летальному исходу.

