В больнице Солнечногорска помогли пенсионерке, сломавшей позвоночник после падения с высоты около 3 метров

Врачи в Солнечногорске спасли пенсионерку, упавшую с высоты около 3 метров
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Солнечногорской больницы спасли пенсионерку, которая упала с высоты около 3 метров и сломала позвоночник. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила пожилая женщина, которая жаловалась на слабость в ногах и задержку мочеиспускания. В ходе обследования у нее выявили компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. При этом отломки попали в спинномозговой канал и сдавили спинной мозг.
Женщину направили на операцию. В ходе нее врачи освободили задние отделы позвоночника, выполнили резекцию передних отделов позвоночного столба и удалили отломки костей. Затем поврежденный сегмент позвоночника закрепили титановой системой.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентка может самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Женщина проходит реабилитацию.
