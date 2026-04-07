В больнице Солнечногорска помогли пенсионерке, сломавшей позвоночник после падения с высоты около 3 метров

Специалисты Солнечногорской больницы спасли пенсионерку, которая упала с высоты около 3 метров и сломала позвоночник. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила пожилая женщина, которая жаловалась на слабость в ногах и задержку мочеиспускания. В ходе обследования у нее выявили компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. При этом отломки попали в спинномозговой канал и сдавили спинной мозг.

Женщину направили на операцию. В ходе нее врачи освободили задние отделы позвоночника, выполнили резекцию передних отделов позвоночного столба и удалили отломки костей. Затем поврежденный сегмент позвоночника закрепили титановой системой.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка может самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Женщина проходит реабилитацию.

