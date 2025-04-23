Медик Балан перечислила ключевые плюсы для здоровья от работы в саду

В прошлые времена садоводство ассоциировалось исключительно с тяжким трудом и бесконечными грядками, однако сейчас это полезный вариант досуга. По словам фельдшера Натальи Балан, в целом процессы посадки растений или прополки грядок оказывают медитации действие, тем самым помогая уменьшить уровень кортизола и обеспечивая естественное успокоение нервной системы. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что физическая активность в саду представляет собой полноценную альтернативу тренировкам в спортзале. Разнообразные движения при садово-огородных работах задействуют различные группы мышц, тем самым улучшая координацию и гибкость, что особенно важно для пожилых людей. Это также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя давление и улучшая кровообращение.

По мнению медика, за сезон можно потратить столько же калорий, сколько за несколько недель занятий йогой. Помимо этого, особое значение имеет влияние садовых работ на качество сна. Естественный солнечный свет помогает регулировать выработку мелатонина, а ритмичные действия в саду создают идеальные условия для быстрого засыпания и крепкого ночного отдыха.

Она уточнила, что помимо физического аспекта при работе в саду имеется еще и социальный аспект. Так, это своего рода уникальное средство против одиночества. Совместная работа на участке создает естественные условия для живого общения, обмена опытом и укрепления социальных связей.

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