Депутат Чаплин пояснил пользу апрельского снегопада для садовых участков
В Госдуме пояснили, что апрельский снег предотвратит промерзание почвы
Фото: [Медиасток.рф]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, апрельский снег может предотвратить глубокое промерзание почвы в связи с понижением температуры. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что особо чувствительны к перепадам температур плодовые деревья и кустарники.
По мнению парламентария, самыми уязвимыми являются культуры с поверхностной корневой системой, в том числе и клубника. Поэтому дачникам необходимо убедиться, что приствольные круги деревьев и кустарников укрыты достаточным слоем снега.
Он подчеркнул, что важно проверить и состояние парников и теплиц, которые могут упасть под тяжестью снега.
Ранее он заявил, что не стоит спешить с открытием дачного сезона.