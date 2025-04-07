Депутат Чаплин пояснил пользу апрельского снегопада для садовых участков

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, апрельский снег может предотвратить глубокое промерзание почвы в связи с понижением температуры. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что особо чувствительны к перепадам температур плодовые деревья и кустарники.

По мнению парламентария, самыми уязвимыми являются культуры с поверхностной корневой системой, в том числе и клубника. Поэтому дачникам необходимо убедиться, что приствольные круги деревьев и кустарников укрыты достаточным слоем снега.

Он подчеркнул, что важно проверить и состояние парников и теплиц, которые могут упасть под тяжестью снега.

Ранее он заявил, что не стоит спешить с открытием дачного сезона.