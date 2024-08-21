Вирусолог Малинникова пояснила причины невозможности возникновения пандемии оспы обезьян

В связи со вспышками обезьяньей оспы в некоторых странах Африки Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного уровня уже во второй раз. По словам врача-вирусолога Елены Малинниковой, вспышка обезьяньей оспы маловероятно достигнет масштабов пандемии коронавируса, так как вирус оспы обезьян распространяется довольно медленно и только при непосредственном контакте. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в России при этом также налажены меры противодействия массовому распространению заболеваний и имеются вакцины от натуральной оспы, защищающие от оспы обезьян с высокой эффективностью.

По мнению медика, до позапрошлого года случаи заболевания оспой обезьян за пределами Африки были достаточно редки, тем не менее сейчас их регистрируют уже более чем в 40 государствах. В нашей стране было зафиксировано только трое заболевших обезьяньей оспой за два года.

Она уточнила, что, как и в случае ЧС с распространением коронавирусной инфекции, этот режим по обезьяньей оспе также ввели в преддверии очередных американских выборов. Таким образом, серьезных оснований предполагать вариант развития событий, который связан с биотерроризмом или массовым распространением оспы обезьян в России нет.

Ранее сообщалось, что подходящую для профилактики оспы обезьян вакцину нашли в России.