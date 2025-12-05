Медик поставил под сомнение существование универсально «правильного» питания

Известный врач Саймон Фельдхаус выступил с неожиданным заявлением, подвергнув сомнению саму концепцию правильного питания. По его мнению, широко принятое разделение продуктов на «полезные» и «вредные» является мифом.

В интервью изданию El Español специалист отметил, что невозможно дать единый совет о пользе того или иного продукта для всех, поскольку потребности каждого человека индивидуальны. Вместо того чтобы следовать жестким ограничительным спискам, Фельдхаус призвал обращать первостепенное внимание на три ключевых аспекта: происхождение, чистоту и степень обработки пищи.

Он подчеркнул, что главным критерием должна быть именно качественная составляющая еды, а не ее категория. В качестве примера доктор привел свой собственный подход: он употребляет мясо, произведенное только в определенных регионах Швейцарии, где следят за стандартами.

Отдельно медик рекомендовал делать осознанный выбор в пользу сезонных овощей, фруктов и ягод. Фельдхаус задался риторическим вопросом, зачем есть клубнику, если сейчас не время ее естественного созревания, намекая на сомнительное качество и пользу несезонных продуктов.

