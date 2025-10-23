Врач Умнов дал советы, как спасти ребенка от ожирения

Ожирение, как многофакторное заболевание, нуждается в системном подходе к диагностике, профилактике и лечению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам врача, ожирение представляет собой патологическое состояние, возникающее из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии. Он отметил, что это связано с целым комплексом факторов, включая повседневные привычки.

Среди них Умнов выделил ежедневное употребление чипсов, булочек и сухариков, запиваемых газировкой, а также низкую физическую активность и генетическую предрасположенность. Эксперт также подчеркнул, что в развитии детского организма существуют периоды повышенной уязвимости к ожирению, особенно в дошкольном и школьном возрасте.

Для снижения риска развития ожирения у детей Умнов порекомендовал придерживаться определенных принципов. Он посоветовал обеспечить ребенка рационом без высококалорийных продуктов, ограничить потребление сладостей и газированных напитков.

Врач также предостерег от бесконтрольного посещения детьми фудкортов с одноклассниками, где часто доступны аппараты с неограниченным количеством сладкой газировки. Умнов подчеркнул, что ребёнок должен питаться здоровой, низкокалорийной пищей по расписанию: утром, в обед и вечером.

Эксперт указал на важность записи ребёнка в спортивные секции и поощрения занятий спортом. Он добавил, что физическими упражнениями можно заниматься и дома, но при этом необходимо ежедневно уделять им не менее 60 минут, включая разнообразные виды активности для поддержания интереса ребенка.



Врач особо выделил значимость поддержания такого образа жизни всей семьей. Он объяснил, что совместное приготовление здоровой пищи, участие в физической активности и создание атмосферы здорового образа жизни в семье способствует формированию и закреплению у ребенка и подростка модели поведения, которая в дальнейшем отвратит его от фудкортов, вредных шоколадок, чипсов и газировки.

Умнов заключил, что это происходит потому, что у ребенка формируются совершенно иные пищевые привычки, другие любимые продукты и иное представление о питании и досуге.

Ранее психолог назвала экзаменационный стресс причиной ожирения у российских школьников.