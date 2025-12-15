Медики Рязани зафиксировали всплеск тяжелых легочных осложнений у вейперов

В Рязанской областной больнице имени Семашко врачи фиксируют все больше тревожных случаев, которые напрямую связывают с вейпингом. Речь идет не о простом кашле, а о стремительно развивающемся остром поражении легких, требующем немедленной госпитализации. Эта ситуация заставляет медиков вновь громко заявить о скрытых рисках электронных сигарет. Об этом сообщает издание 7info.

Проблема кроется в самом составе пара. По словам специалистов, химические компоненты аэрозоля, особенно в несертифицированных жидкостях, способны запускать в легочной ткани агрессивную воспалительную реакцию. Она развивается порой стремительно: у внешне здорового человека внезапно возникает одышка, давящая боль в груди, сильный кашель и критическое падение уровня кислорода в крови. Это состояние не терпит отлагательств — «переждать дома» здесь означает подвергнуть жизнь реальной опасности.

Особое опасение у врачей вызывают нелицензированные смеси, чей состав непредсказуем. Однако подчеркивается, что даже кратковременное использование устройств, позиционируемых как более безопасные, может привести к тяжелым последствиям. Токсичные соединения не выбирают — они могут нанести удар по дыхательной системе с первого же вдоха.

Итогом этого тревожного сигнала от практикующих врачей становится однозначный вывод: миф о «безопасном парении» окончательно развеян. Иллюзия контроля над привычкой играет злую шутку, в первую очередь, с молодыми людьми и подростками. Медики призывают не игнорировать первые симптомы и отнестись к электронным сигаретам со всей серьезностью — как к реальной угрозе здоровью, способной в считанные часы привести человека на больничную койку.

