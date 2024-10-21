Медицинские фонды обеспокоены нехваткой гастростом и аппаратов ИВЛ

Благотворительные организации столкнулись с трудностями в приобретении и ремонте медицинской техники на фоне введенных санкций. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей детского хосписа «Дом с маяком», а также фондов «Вера» и «Жизнь как чудо».

Сложности обусловлены уходом иностранных компаний из России, изменениями в логистических цепочках и ростом цен на медицинские изделия. На данный момент фонды не обращались в профильные инстанции.

Некоторые производители медтехники заявили о выходе с рынка еще в 2022 году, но у больниц и хосписов остались запасы, которые теперь исчерпаны, объяснила Татьяна Рыжова, руководитель отдела закупок хосписа «Дом с маяком».

Затруднения возникают и с обслуживанием оборудования, используемого пациентами на дому, например, с кислородными концентраторами, сделанными в Китае.

По словам Рыжовой, с февраля 2024 года производство не может отремонтировать три аппарата, у которых отломались колеса.

В сервисном центре хосписа сообщили о невозможности заказа необходимых деталей. Новый аппарат стоит в среднем 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в больницы Подмосковья поступило 87 аппаратов для ультразвуковой диагностики на общую сумму почти семьсот двадцать миллионов рублей.