Восемьдесят семь аппаратов УЗИ поступили в больницы Подмосковья в этом году

С начала текущего года в больницы Подмосковья поступило 87 аппаратов для ультразвуковой диагностики на общую сумму почти семьсот двадцать миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что для проведения качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Аппараты УЗИ применяются для ведения беременности, диагностики различных патологий и контроля проводимого лечения. До конца года планируется поставить еще девять аппаратов.

Всего новые аппараты УЗИ получили тридцать четыре больницы, в том числе Красногорская, Балашихинская, Наро-Фоминская, Видновская, Протвинская и другие. Отмечается, что медицинская техника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду детского хосписа, расположенного в подмосковном Домодедово, за заботу о маленьких пациентах.