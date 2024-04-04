Металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра достали из желудка 8-летнего ребенка подмосковные врачи

Инородный предмет из желудка ребенка достали врачи Дубненской больницы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал главврач Игорь Давронов, операцию провели без единого разреза. Специалисты использовали эндоскоп и гастроскоп.

«Операция длилась около десяти минут и прошла успешно», — подчеркнул врач.

Он добавил, что в прошлом году в Дубненской больнице было двенадцать похожих случаев. Врачи спасали детей, которые проглотили мелкие детали конструктора, заколки и монеты.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.