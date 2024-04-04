Металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра достали из желудка 8-летнего ребенка подмосковные врачи
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
В Подмосковье восьмилетний мальчик случайно проглотил металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра.
Инородный предмет из желудка ребенка достали врачи Дубненской больницы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как рассказал главврач Игорь Давронов, операцию провели без единого разреза. Специалисты использовали эндоскоп и гастроскоп.
«Операция длилась около десяти минут и прошла успешно», — подчеркнул врач.
Он добавил, что в прошлом году в Дубненской больнице было двенадцать похожих случаев. Врачи спасали детей, которые проглотили мелкие детали конструктора, заколки и монеты.
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