Металлический зубной мост вытащили из желудка мужчины подмосковные врачи

Житель Подмосковья случайно проглотил металлический зубной мост во время приема пищи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Посторонний предмет в желудке 64-летнего пациента приводил к болям в пищеводе. После обследования медики вытащили проглоченный зубной протез с помощью специальной петли.

Операция заняла менее получаса, рассказал врач-эндоскопист Виктор Чернов. Зубной мост не повредил слизистую пищевода. Мужчину уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.