«Метеоризм, боли, плохой сон»: выяснилось, почему опасно пить чай и кофе с сахаром

Бытует мнение, что, рассчитав оптимальное количество ложек сахара, которое мы можем себе позволить употребить за день, мы спасаемся от проблем со здоровьем. Часто даже называется якобы приемлемое число — шесть ложек в день. Но по ошибке его применяют только к популярным горячим напиткам, а именно к чаю и кофе.

Однако сахар содержится и в других продуктах, а от популярного подсластителя и вовсе можно отказаться. Нутрициолог Елена Башкирова рассказала, почему не стоит пить чай и кофе с сахаром. Это может привести к серьезным недугам.

Допустимая норма

По словам эксперта, добавленный сахар не должен превышать 10% от калорийности суточного рациона.

«В идеале — не больше 5%. Потому что он также содержится и в кондитерских изделиях. А если мы посмотрим на этикетки продуктов, то обнаружим сахар в разных формах в йогурте, кетчупе, консервах, колбасе и даже в хлебе», — пояснила Башкирова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что страшен не сахар сам по себе, а его количество и неправильное употребление. Особенно часто его неправильно употребляют, добавляя в чай и кофе.

Пожалейте организм

Нутрициолог предупредила, что минутка отдыха за чашкой чая или кофе с сахаром заставляет поджелудочную железу вырабатывать много инсулина.

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«Это стандартная реакция на быстрые углеводы, которые не сбалансированы белком, клетчаткой и полезными жирами. То же самое происходит с организмом, когда мы едим хлеб и печенье из муки высшего сорта или пьем свежевыжатые соки без мякоти», — рассказала собеседница.

Основная опасность всплеска инсулина заключается в отложении жира на животе, перепадах настроения, а также росте разных тканей: папиллом, полипов, миом и даже новообразований.

«И, конечно, развивается инсулинорезистентность — верный шаг на пути к сахарному диабету второго типа. Избыток сахара в рационе также приводит к метеоризму, болям в животе и плохому ночному сну», — подчеркнула Башкирова.

Еще одна проблема — гликация, или «засахаривание» внутренних белковых структур. Из-за этого снижается иммунитет, ухудшается кровоснабжение тканей и появляются ранние морщины.

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