Метеоролог Позднякова назвала причины плохого самочувствия людей в предновогоднюю неделю

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в последнюю рабочую неделю многие жители РФ могут чувствовать себя плохо в связи с повышенным атмосферным давлением и ненастной погоды. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что, головные боли, общее недомогание, кровотечение из носа и сонливость могут стать спутниками жителей столичного региона и Центральной России на ближайшие сутки. Также свою роль играет и высокая влажность, что приводит к слабому кислородному голоданию.

По мнению синоптика, погода за окном не соответствует привычному понятию зимы.

Ранее в Минздраве Подмосковья пояснили влияние резких перепадов температур на здоровье.