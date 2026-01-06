Между гриппом и простудой: как сегодня распознать новый штамм COVID-19

Коронавирусная инфекция, несмотря на отсутствие ажиотажа в СМИ, продолжает оставаться частью эпидемиологической картины России. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эксклюзивном комментарии для городских изданий оценил текущую ситуацию как устойчивую, сопоставимую по масштабам с сезонными вспышками гриппа, хотя и не достигающую пиков пандемических лет.

Специалист отметил, что официальная статистика фиксирует постоянный уровень заболеваемости, однако реальное количество случаев может существенно отличаться. Вирус продолжает циркулировать в популяции, и его распространенность сравнима с гриппом, хоть и уступает ему. При этом в разных регионах ситуация может варьироваться: где-то COVID-19 встречается чаще гриппа, где-то реже, но в целом показатели остаются значительными.

В текущем эпидсезоне 2026 года доминируют штаммы линии «омикрон». Эти варианты очень похожи друг на друга и зачастую вызывают заболевания со стертой, малосимптомной клинической картиной. Однако, как подчеркнул врач, легкое течение не означает безопасность. Для уязвимых групп населения инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу, а патогенез вируса кардинально не изменился. Болезнь может протекать как в легкой, так и в крайне тяжелой форме, и летальные случаи продолжают регистрироваться.

Симптоматика новых штаммов напоминает обычную простуду или ранние версии ковида. Пациенты часто сообщают о насморке, боли в горле, сильной слабости, повышении температуры, головной и мышечной боли. Также могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, включая диарею, и озноб.

Николай Крючков выделил вакцинацию как ключевой инструмент защиты. Несмотря на ограниченную доступность препаратов, он настоятельно рекомендует пройти иммунизацию перед началом сезонного роста заболеваемости, особенно людям из групп риска. Эксперт считает оптимальной схему ревакцинации два раза в год.

