Смертельная угроза: почему в Самарской области закрыли на карантин сразу несколько сел

В Самарской области в новогодние праздники развернулась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением смертельно опасного заболевания. В четырех районах региона власти ввели карантинные ограничения из-за выявления очагов вируса бешенства среди животных.

Первый карантин был объявлен еще 30 декабря в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района на основании постановления губернатора Вячеслава Федорищева. Ситуация ухудшилась 4 января, когда глава региона подписал аналогичные документы еще для трех населенных пунктов: села Новые Ключи (Кинель-Черкасский район), села Нижняя Быковка (Кошкинский район) и села Михайло-Лебяжье (Хворостянский район).

Согласно опубликованным официальным документам, карантин продлится не менее 60 дней с момента убоя последнего заболевшего или подозрительного животного либо уничтожения его трупа. Территории в радиусе трех километров от выявленных очагов официально признаны неблагополучными пунктами по бешенству.

На этих территориях введен строгий режим. Въезд посторонним лицам запрещен, за исключением жителей, специального персонала и сотрудников государственной ветеринарной службы. Под полный запрет попали лечение заболевших животных, их ввоз и вывоз, если они не были привиты. Также приостановлены любые перемещения восприимчивых животных, охота, проведение ярмарок, выставок и отлов для зоопарков.

Бешенство — особо опасная инфекция, практически в 100% случаев приводящая к гибели при развитии клинических признаков у человека. Вирус передается со слюной при укусе инфицированным животным, которое становится заразным за несколько дней до появления симптомов. Болезнь поражает нервную систему, вызывая водобоязнь, галлюцинации, приступы агрессии и в итоге паралич. Какие именно виды животных стали источником инфекции в Самарской области, в официальных сообщениях не уточняется.

