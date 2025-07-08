Миколог рассказал о рисках употребления домашних грибов

Миколог Максим Дьяков предупредил об опасности употребления грибов, собранных на дачных участках. По его словам, грибы обладают высокой впитывающей способностью и могут накапливать в себе различные вредные вещества из окружающей среды, пишет RuNews24.ru .

Грибница способна поглощать из почвы тяжелые металлы и пестициды. Особую опасность представляют гербициды, которые садоводы используют для борьбы с сорняками. Эти вещества могут накапливаться в почве и негативно влиять на процесс созревания грибов.

Инсектициды также делают грибы потенциально ядовитыми. Даже разрешенные препараты, такие как дельтаметрин и циперметрин, которые быстро разрушаются в почве и воде, могут представлять опасность. А запрещенные соединения, например, неоникотиноиды, способны серьезно отравить грибы.

Фунгициды, применяемые для защиты растений от грибковых заболеваний, тоже могут быть опасны. Особенно вредны неорганические фунгициды, содержащие соли металлов, в частности меди. Они разрушают белок в составе грибов. При этом важно понимать, что каждый вид грибов по-разному реагирует на различные фунгициды.

Миколог подчеркнул, что даже грибы, которые не были обработаны химическими препаратами напрямую, могут стать опасными после накопления токсинов из почвы.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал сроки активизации грибного сезона в Подмосковье.