«Мина замедленного действия»: педиатр предупредила об опасности вейпов для подростков

С появлением вейпов многие восприняли их как здоровую альтернативу сигаретам, однако это не так. Вейпы — это такое же курение и так же вредно для растущего организма, предупредила врач-педиатр Люберецкой больницы Елена Подзднякова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

Специалист указала, что в вейпах содержатся различные усилители вкуса, которые вызывают у детей привыкание. Кроме того, пагубная привычка отрицательно сказывается на поведении, дисциплине и усвоении знаний в школе. Врач напомнила, что детям до восемнадцати лет законодательством категорически запрещено курить.

«Вдыхание дыма даже с запахами фруктов и сладостей наносит вред в первую очередь дыхательной и нервной системам. <…> Такие диагнозы, как хронический бронхит, язвенная болезнь, онкозаболевания верхних дыхательных путей в большинстве случаев связаны с курением», — рассказала Позднякова.

При этом она отметила, что изначально проблемы со здоровьем могут быть не слишком ощутимы и возникнуть только во взрослом возрасте, поскольку курение вейпов — это мина замедленного действия.

Серьезный вред здоровью наносит и пассивное курение, особенно для детского организма. По словам Поздняковой, химические вещества могут вызвать спазм дыхательных путей.

Ранее главный нарколог Московской области Виталий Холдин развеял миф о безвредности вейпов.