Минус иммунитет и сексуальное влечение: к каким страшным последствиям могут привести диеты

В стремлении сбросить вес многие люди перебирают самые разные диеты и способы похудения. Однако после радости от первых ушедших килограммов нередко наступает разочарование — они возвращаются, да еще и с «запасом».

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова объяснила, почему после похудения вес может не только возвращаться до изначальных показателей, но еще и прибавляться.

«Резкое ограничение еды является стрессом для организма. Первой реакцией может быть снижение веса, но потом в лучшем случае он встанет, а может и пойти вверх. Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как «голодные времена», поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес, так как метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии», — рассказала специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Переходя из крайности в крайность — то моря себя голодом, то переедая на праздниках — человек наносит тяжелый удар своему здоровью. От этого, предупредила наша собеседница, страдают пищеварение, иммунитет, гормональная система и даже сексуальное влечение.

«Убирая из рациона целые группы продуктов, мы вгоняем организм в дефициты и не очень приятные состояния: отсутствие в рационе пищевых волокон, которые содержатся в цельных крупах, овощах, фруктах, может приводить к запорам. Без продуктов животного происхождения легко уйти в дефициты по белку, а это строительный материал наших мышц. Лишая себя полезных жиров, получаем сухую кожу, проблемы с памятью», — подчеркнула Башкирова.

Жесткими диетами, добавила эксперт, люди устраивают «качели» не только своему весу, но и эмоциональному и психическому состоянию. В таких случаях неизбежны срывы и переедания.

«Мы забыли изначальное значение слова «диета» — с древнегреческого оно переводится как «режим питания», «образ жизни». Это значит, что для здоровья и стройности необходимо выбрать такой тип питания, который вы сможете поддерживать на протяжении всей жизни», — заключила нутрициолог.

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