Минздрав изменит порядок медицинских осмотров школьников и студентов

Министерство здравоохранения намерено скорректировать процедуру медицинских осмотров учащихся школ и вузов с целью выявления употребления наркотических веществ. В ведомстве считают, что в настоящее время нет необходимости проверять обучающихся на наличие кокаина и фенциклидина в организме, сообщил «Коммерсантъ».

При разработке новой редакции документа эксперты опирались на результаты профилактических осмотров, проведенных в последние годы. В Минздраве отметили, что общая частота наркологических заболеваний среди подростков в возрасте 15-17 лет снизилась на 40,9% с 2019 года.

Минздрав разработал новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров школьников и студентов для своевременного выявления фактов незаконного употребления наркотических и психотропных веществ.

Он заменит приказ Минздрава № 581н от 6 октября 2014 года. Проект документа был обсужден на портале regulation.gov.ru и направлен в профессиональные ассоциации для оценки. В случае утверждения новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно новому порядку, как и прежде, медосмотры будут проводиться среди школьников, достигших 13-летнего возраста. Учащиеся старше 15 лет имеют право отказаться от процедуры, а за несовершеннолетних школьников это могут сделать родители или законные представители.

Главное изменение, предложенное Минздравом, касается перечня веществ, которые выявляются в ходе ХТИ: планируется исключить кокаин и фенциклидин.

В проекте сохранены опиаты, метадон, каннабиноиды, синтетические катиноны (включая мефедрон), бензодиазепины, барбитураты и котинин.

Ранее сообщалось, что в Уфе скончался студент, выпавший из окна девятого этажа общежития.